Rentner beklaut! Falsche Heizungsableser machen fette Beute

Freiberg - Eine miese Betrugs-Masche: In den vergangenen Tagen haben falsche Heizungsableser in Freiberg Senioren bestohlen. Dabei erbeuteten sie insgesamt eine fünfstellige Summe!

Falsche Heizungsableser treiben in Freiberg ihr Unwesen. (Symbolbild) © 123RF/kzenon

Der Polizei sind in den vergangenen Tagen gleich drei Fälle gemeldet worden. In allen Fällen klingelten die Betrüger an Mehrfamilienhäusern, gaben zunächst an, ein Paket abgeben zu wollen - so gelangten sie ins Haus. Anschließend klingelten sie bei Senioren und gaben sich als Heizungsableser aus.

So auch bei einer Rentnerin am Franz-Kögler-Ring. Die Betrüger betraten am Montagmittag die Wohnung und taten so, als würden sie die Heizung ablesen. Erst am nächsten Tag stellte die Seniorin fest, dass einige hundert Euro fehlten.

Der nächste Fall fand ebenfalls am Montagmittag bei einem Rentner in der Straße "Am Mühlteich" statt. Dort betraten die Betrüger die Wohnung, erbeuteten allerdings offenbar nichts.

Anders bei einer Seniorin in der Thomas-Müntzer-Straße: Dort nahmen die Täter am Dienstagmittag Schmuck im Wert von einigen tausend Euro mit. "Nachdem die Männer die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die Geschädigte den Diebstahl", so ein Polizeisprecher.