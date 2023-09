Freistunde: So viel Unterricht fällt wegen Lehrkräftemangel und Krankheit in Sachsen aus!

Dresden - In Sachsen sind im vergangenen Schuljahr 2022/2023 acht Prozent aller Unterrichtsstunden ausgefallen. Zwar verbesserte sich der Wert gegenüber dem ersten Schulhalbjahr (8,4 Prozent) leicht, doch die Lage bleibt angespannt.

Als Schüler dürfte man sich über eine Freistunde freuen, doch der Lehrkräftemangel ist für Sachsen ein großes Problem. (Symbolbild) © Caroline Seidel/dpa

Am häufigsten sind dabei Schüler der Förder- und Oberschulen vom Unterrichtsausfall betroffen, zeigt eine Datenerhebung des sächsischen Kultusministeriums vom Montag.



Beläuft sich der planmäßige Unterrichtsausfall an Förderschulen auf fast acht Prozent, liegt der tatsächliche Wert inklusive außerplanmäßigem Stundenentfall sogar bei knapp 14 Prozent.

An den Oberschulen im Freistaat fallen planmäßig gut vier Prozent der Stunden aus, außerplanmäßig über zehn Prozent. Gemeinschaftsschulen schneiden in der Statistik mit einem tatsächlichen Ausfall von rund zwei Prozent am besten ab.

Zu den Ursachen für einen planmäßigen Entfall von Stunden zählt das Kultusministerium den Lehrermangel sowie das Fehlen von Unterrichtsräumen.

Außerplanmäßiger Ausfall entsteht unter anderem durch Krankheit der Lehrkraft oder Bauarbeiten.