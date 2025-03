Sächsische Firma revolutioniert die Verpackungs-Industrie

Hier kommt die Firma Watttron aus Freital ins Spiel. "Wir haben eine digitale Heiztechnologie mit integrierten Sensoren entwickelt, die in der Lage ist, punktgenau zu heizen", sagt Marcus Stein (36), Gründer und Geschäftsführer der Watttron GmbH. "Damit werden Verpackungshersteller in die Lage versetzt, materialsparend die neue EU-Verpackungsverordnung umzusetzen."

Die so verheirateten leckeren "Ehepaare" stehen schon vielfach in Supermarktregalen und auf unseren Küchentischen.

Die großen Befürchtungen der Branche: Die neuen Maschinen und die Technologie könnten ihre Hochleistungsproduktion ausbremsen, die Massenherstellung gefährden und so die Produktivität senken. Bei manchen werden immerhin 800 Tütenbeutel pro Minute abgefüllt und verschweißt. Außerdem seien Neuanschaffungen teuer. Und so winkten sie ab. Mehrfach.

Als erster deutscher Hersteller bissen die aufgeschlossenen Geschäftsführer der Gerhard Schubert GmbH an, ein Verpackungsmaschinenhersteller aus Crailsheim. Ergebnis des Experiments am offenen Herzen: "Mit unserer Technologie lief die Schubert-Verpackungsmaschine mindestens genauso schnell und bis heute störungsfrei", sagt Stein.

"Wir bauten unsere Technologie einfach in eine bestehende Anlage ein, rüsteten quasi am lebenden Objekt die Produktion um", erzählt der Ideengeber.

Die Watttron GmbH entstand 2016 als Ausgründung der TU Dresden und der Fraunhofer-Gesellschaft.

"Wir hatten an der Uni winzige keramische Heizpunkte entwickelt", sagt Marcus Stein, einer von insgesamt vier Gründern. "Die einzeln digital steuerbaren Pixel lassen sich wie Legobausteine zu beliebig großen Matrix-Heizformen kombinieren."

Damit lassen sich Heizpunkte sehr genau dosieren, an welcher Stelle es zum Beispiel an einer Folie und am Joghurtbecher zur Verschmelzung heiß werden soll. Inzwischen arbeiten 85 Angestellte für Watttron. Längst gibt es Niederlassungen in Italien und Japan - die erste seit 2022 in Chicago/USA.

"Um die Produktion auszubauen, suchen wir jetzt Servicemitarbeiter vor allem für die USA, Frankreich, Brasilien und Japan", sagt Stein. Bis auf 100 Mitarbeiter soll die Angestelltenzahl dieses Jahr anwachsen. Erst Anfang des Jahres wurde die neueste Außenstelle in Schwäbisch Hall im Allgäu direkt im Auge der Verpackungsindustrie eröffnet.

Stein: "An der A6 zwischen Nürnberg und Stuttgart befindet sich das deutsche 'Packaging Valley'. Dort sind 80 Prozent der Verpackungsmaschinenbauer angesiedelt." Noch ist Watttron nicht profitabel. Nicht zuletzt die Pandemie hat die Wachstumspläne durchkreuzt. "Unser Jahresumsatz liegt im einstelligen Millionenbereich", sagt Stein. "Wir wachsen mit den Investoren. Die Gewinnzone wird in zwei Jahren angepeilt."