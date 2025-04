Fünf Millionen neue Bäume für Sachsen: Das steckt dahinter

Dresden - Auch wenn Skeptiker ihn leugnen: Der Klimawandel setzt dem Wald zu. Das gefährdet nicht nur ganze Ökosysteme, sondern auch die Nutzung des Rohstoffs Holz. Um dem entgegenzuwirken, wollen Sachsens Förster in diesem Jahr fünf Millionen neue und klimaresistente Bäume pflanzen.

Insgesamt sollen dieses Jahr fünf Millionen Bäume und Sträucher neu gepflanzt oder gesät werden. © Sachsenforst/Archiv

Problem: So viel Pflanzgut geben die drei Baumschulen des Staatsbetriebs Sachsenforst nicht her. In diesem Jahr werden dort nach eigenen Angaben rund 1,8 Millionen Bäumchen und Sträucher gewonnen. Der große Rest kommt aus privaten Forstbaumschulen.

Das dafür notwendige Saatgut wird in ausgewiesenen Forstsaatgutbeständen geerntet und in der staatlichen Samendarre in Flöha (Mittelsachsen) aufbereitet.

"Allerdings stellt uns die Saatgutverfügbarkeit in den letzten Jahren vor große Herausforderungen", so Thomas Rother (51), Leiter des Forstbetriebs von Sachsenforst.

Die Trockenheit der vergangenen Jahre und das Frostereignis vom April 2024 führten zu mageren Ernten, besonders bei der Eiche. Gleichzeitig ist die Nachfrage vor allem wegen des Borkenkäfers hoch.