Produzent Demecan macht aus der Pflanze Medizin - Cannabis-Riese boomt, doch es gibt Sorgen

Demecan ist derzeit der einzige Hersteller von medizinischem Cannabis.

Von Jakob Anders

Ebersbach - 2017 in einer Berliner Wohnküche gegründet, ist Demecan aus Ebersbach der einzige Hersteller von medizinischem Cannabis in der Bundesrepublik. Trotz Verdoppelung von Produktion und Umsatz ist Mitgründer und Vorstands-Chef Adrian Fischer (41) besorgt. Der Bund plant, die Verschreibung der Blüten in Zukunft wieder stärker zu regulieren.

Hinter der Maske: Mitgründer und Vorstands-Chef Andreas Fischer (41) in einer seiner zukünftig acht Hallen zum Anbau von medizinischem Cannabis. © Stefan Häßler Fünf Millionen Euro investierte Demecan, um vier weitere Aufzucht-Räume für medizinische Cannabis-Blüten in Betrieb zu nehmen. Dadurch steigert das Unternehmen seine Produktion um das Doppelte auf rund 4,2 Tonnen Cannabis-Blüten pro Jahr. Auch der Umsatz des Start-ups ist um satte 121 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen: "Damit sind wir nicht mehr von externem Geld abhängig, sondern können aus eigener Kraft wachsen", konstatiert Adrian Fischer mehr als zufrieden. Doch die Freude über den Erfolg des staatlich geförderten Cannabis-Produzenten ist von Unverständnis und Sorge aufgrund aktueller politischer Debatten geprägt.

Optimale Bedingungen in den Blüteräumen garantieren das pharmazeutische Produkt von Demecan. © Stefan Häßler

Demecan bei Ebersbach verdoppelt Umsatz und Produktion. © Stefan Häßler

Demecan hat den Blick weiter Richtung Zukunft

Die frische Ernte wird von Helfern von den Stängeln abgetrennt. © Stefan Häßler Die neue Bundesregierung stuft das Regelwerk um die Legalisierung und den Vertrieb von medizinischem Cannabis ihrer Vorgänger vom April 2024 mittlerweile als "Fehlentwicklung" ein. Mit einem Gesetzesentwurf vom 14. Juli 2025 wird eine "Korrektur" des Medizinal-Cannabisgesetzes an zwei Stellen gefordert. Damit sollen keine Rezepte mehr ohne persönlichen Termin bei einem Hausarzt ausgestellt und der Versand von Cannabis-Blüten verboten werden. Fischer ist nicht nur überrascht von dieser Entwicklung, die weder im Koalitionsvertrag angekündigt noch aus Herstellerperspektive erwartbar gewesen sei: "Weil es auch Falschfahrer gibt, betreibt man doch auch keinen Rückbau der Autobahn", poltert der Firmenchef. Trotz der aktuellen Polit-Debatten richtet Demecan den Blick weiter Richtung Zukunft, könnte am Standort in Ebersbach mit entsprechendem Ausbau rund 20 Tonnen Cannabis pro Jahr produzieren. Vorausgesetzt, die Gesetze ändern sich nicht ...

