Fünf Tage auf Reisen: Wie Sachsens Firmen von Indien profitieren wollen

Entscheidend wird auch in Zukunft sein, wie erfolgreich die große Jugendarbeitslosigkeit bekämpft und der Energiehunger klimaneutral gestillt werden kann.

Indien greift als stolze Nation nach den Sternen. Die indischen Top-Unternehmen wollen zur Weltspitze aufschließen. Deutschland ist ihr Vorbild und das Interesse an Partnerschaften und Jobs in "Germany" gewaltig.

In Indien sieht er vor allem einen Absatzmarkt. Jakschik: "Das Land besitzt weltweit die stärksten Wachstumsraten."

"Ich bin ohne spezifische Erwartungen mit der Delegation nach Indien geflogen. Nach dieser Woche bin ich überzeugt, dass sich in diesem Land für mein Unternehmen interessante Möglichkeiten eröffnen", sagt Alexander Jakschik (41).

Seine Lageeinschätzung vor dem aktuellen Hintergrund laufender Debatten in Deutschland: "Die Inder sind hungrig. Und noch hinter uns. Aber nicht mehr lange, denn sie brauchen nicht so viel Zeit wie wir als Nation, sich globalen Herausforderungen zu stellen."

"Wir suchen dringend Ingenieure für die Entwicklung von elektronischen Bauteilen. Die gibt es in Deutschland kaum, aber hier. Wir werden versuchen, Mitarbeiter anzuwerben. Vorstellbar ist auch, dass wir Aufträge für Soft- und Hardware-Entwicklung nach Indien geben."

In den vergangenen Tagen fand Seinschedt nicht nur neue Kunden, sondern auch Lösungen für Probleme, vor denen seine Firma steht.

Alles plan? Kritisch prüfte Peter Lucas (62) in einem Ausbildungscenter die Arbeit eines Azubis. Logo (16) lernt Werkzeugmacher und möchte später gern in Deutschland arbeiten. © SMWA/Kristin Schmidt

Peter Lucas (62) ist Vorstand der Innung Metall Kamenz. In Tamil Nadu lag sein Fokus auf der Beurteilung der Qualität der Ausbildung in den Metallberufen (Werkzeugmacher, Mechatroniker, Konstruktionsmechaniker) in Indien.

Er staunte oft: In Indien nehmen die Familien Kredite auf, um die berufliche Ausbildung ihrer Kinder zu finanzieren. Etwa 3000 Euro kostet eine überbetriebliche Ausbildung (3 1/2 Jahre) nach deutschem IHK-Standard. Für den Deutsch-Kurs als Vorbereitung auf eine sprachkundige Prüfung löhnen sie noch einmal etwa 1800 Euro.

Peter Lucas: "Das Niveau der Grund- sowie der Spezialausbildung war sehr gut. Die Ausstattung der Kabinette, wo Hydraulik- und Pneumatik gelehrt wurde, war beeindruckend." Eine pauschale Empfehlung zur Einstellung von Azubis aus Indien mag er aber trotzdem nicht aussprechen.

Er sagt: "Am Ende muss jeder Betrieb prüfen, ob der Bewerber auch ins bestehende Team und das Unternehmen passt. Am Ende zählt das wohl mehr als die reine Qualifikation."