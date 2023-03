Galeria Kaufhof-Schließungen: Auch eine Filiale in Sachsen muss dichtmachen

Die Leipziger Galeria Kaufhof-Filiale muss zum 30. Juni dichtmachen. © Waltraud Grubitzsch/dpa

Das Leipziger Kaufhaus steht auf einer am Montag veröffentlichten Liste von 21 Häusern, die zum 30. Juni dieses Jahres in einer ersten Schließungswelle dichtgemacht werden sollen.

Für die Standorte bestehe "angesichts der volkswirtschaftlichen Rahmenbedingen, der lokalen Bedingungen und auch nach intensiven Verhandlungen mit Vermietern und Städten keine positive Fortführungsperspektive", teilte der Konzern mit.

Die anderen beiden sächsischen Warenhäuser in Chemnitz und Dresden sollen erhalten werden.

Insgesamt will Galeria Kaufhof bundesweit 52 Filialen nicht mehr weiterbetreiben. 31 weitere Kaufhäuser sollen zum 31. Januar 2024 geschlossen werden. Rund 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Filialen sowie 300 in der Essener Konzernzentrale und Servicebetrieben seien betroffen.