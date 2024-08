04.08.2024 15:32 646 Gedenken an verheerendes Kirchen-Feuer: Doch Wetter spielt nicht mit!

Die Kirchengemeinde in Großröhrsdorf hat am Sonntag an den verheerenden Brand der Stadtkirche vor einem Jahr gedacht. Das Wetter spielte jedoch nicht mit.

Die Kirchengemeinde in Großröhrsdorf (Landkreis Bautzen) hat am heutigen Sonntag an den verheerenden Brand der protestantischen Stadtkirche vor einem Jahr gedacht. Das Wetter spielte jedoch nicht mit. Vor einem Jahr sorgte ein Großfeuer für schwere Beschädigungen an der Kirche von Großröhrsdorf. © Feuerwehr Wachau Aufgrund von Regen musste die Veranstaltung in das Gemeindehaus verlegt werden. Ursprünglich sollte die Zusammenkunft unter freiem Himmel stattfinden. "Der Gedenkgottesdienst war eine große Ermutigung", sagte der Pfarrer der evangelischen Kirchgemeinde, Stefan Schwarzenberg (60). Insgesamt hätten 154 Menschen teilgenommen. Laut Thilo Daniel vom Landeskirchenamt in Dresden war es "ein wichtiger Tag, um zurückzuschauen, Trauer und Dankbarkeit auszudrücken, aber auch um Gottes Segen für die kommenden Entscheidungen zu erbitten". Das spätbarocke Gotteshaus war in der Nacht zum 4. August 2023 durch Brandstiftung zerstört worden. Ein Drittel des seit dem 18. Jahrhundert weithin sichtbaren Turms stürzte ein, die Flammen vernichteten die Innenausstattung, auch historische Kunstschätze und Architektur – vom Kirchenschiff blieben nur die Außenmauern übrig.

Titelfoto: Feuerwehr Wachau