Geflügelpest: Schutzmaßnahmen nun auch in Nordsachsen!

Torgau - Die Angst vor der Geflügelpest geht in Teilen Nordsachsens um. In der Vorwoche wurde im benachbarten Leuna in Sachsen-Anhalt ein Fall bestätigt. Das hat nun auch Folgen für umliegende Halter.

Nachdem im Saalekreis in Sachsen-Anhalt die Geflügelpest bestätigt wurde, hat nun auch Nordsachsen Schutzmaßnahmen eingeleitet. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

In der sogenannten Überwachungszone gilt eine strenge Stallpflicht sowie das Verbot von Ausstellungen, Märkten, Schauen und Wettbewerben, bei denen Geflügel oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel, einschließlich Tauben, verkauft, gehandelt oder zur Schau gestellt werden, wie das Landratsamt mitteilte.

Betroffen seien die Schkeuditzer Ortsteile Kursdorf, Schkeuditz, Kleinliebenau und Dölzig sowie die Ortsteile Rabutz und Werlitzsch der Gemeinde Wiedemar.

In der Vorwoche hatte das Friedrich-Loeffler-Institut einen Fall von Geflügelpest in einem Geflügelbestand in Leuna (Saalekreis) bestätigt. Daraufhin wurde in einem Radius von etwa zehn Kilometern eine Überwachungszone festgelegt, welche auch in den Landkreis Nordsachsen reicht.

Im Tierpark Lützen im benachbarten Burgenlandkreis mussten zudem mehr als 100 Vögel getötet werden, nachdem bei einem Schwan ebenfalls das Virus bestätigt wurde.