Geklauter Transporter an Grenzübergang entdeckt

Neuhausen/Erzgebirge - Die Bundespolizei hat am Freitag einen Hinweis erhalten, das ein Ford Transit am Grenzübergang im Neuhausener Ortsteil Deutschgeorgenthal ( Landkreis Mittelsachsen ) steht. Wie sich herausstellte, war das Auto gestohlen.

Am Grenzübergang Deutschgeorgenthal wurde ein geklauter Ford entdeckt. (Symbolbild) © 123RF / bwylezich

Der Hinweis zu dem Transporter ging gegen 11.45 Uhr beim Bundespolizeirevier Cämmerswalde ein. Vor Ort überprüften die Beamten das Kennzeichen des Fahrzeuges und stellten fest, dass es eine Fahndungsausschreibung der Polizeidirektion Chemnitz gab.

Diebe hatten den Ford in der Nacht zu Freitag in Oberschöna geklaut.

"Nach Zeugenaussagen wurde das Fahrzeug in der Nacht am Ereignisort durch zwei unbekannte Täter abgestellt, welche sich anschließend vom Fahrzeug in Richtung Grenze zur Tschechischen Republik begaben", so ein Sprecher der Bundespolizei.

Die Landespolizei Sayda hat wegen der Zuständigkeit die weiteren Ermittlungen übernommen.

Es ist das nicht erste Mal, dass ein gestohlenes Fahrzeug schnell wiedergefunden wurde. Erst am Montag hatten Diebe in Chemnitz auf dem Parkplatz des Altchemnitz-Centers einen blauen Nissan Qashqai geklaut.