Geldnot! Pizza und DDR-Spielzeug sollen dieses Kino in Sachsen retten

Frankenberg - Wer das Welt-Theater in Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen) besucht, erlebt Kino wie in früheren Zeiten: Die Räume des 1908 eröffneten Lichtspielhauses stehen unter Denkmalschutz, eine Interessengemeinschaft kümmert sich seit fünfzehn Jahren um den Erhalt der Kinotradition und der alten Technik. Doch jetzt sind die Filmfreunde in Geldnot geraten und das Kino in Gefahr.