Geldsorgen! Mittweida-Studenten rechnen mit Ampel-Regierung ab: "Euer Zögern kostet unsere Zukunft"

Studentenrat-Chef Gordon Guido Oswald wünscht sich mehr Unterstützung für Studenten. Er weiß, dass viele durch die Inflation finanziell am Boden sind. © Ralph Kunz

Alle Studenten, die seit 1. Dezember 2022 an einer Hochschule eingeschrieben sind, sollen 200 Euro bekommen. Doch auf den Konten der Studis ist das Geld noch immer nicht angekommen!

"Wir wissen konkret immer noch nicht, wann die Auszahlung beginnt", schimpft Tim Bischoff vom Studentenrat. Er richtet sich an die Bundesregierung und sagt: "Euer Zögern kostet unsere Zukunft!"

Eine Umfrage des Studentenrates der Hochschule Mittweida zeigt, wie unzufrieden die Studis mit der Ampel-Regierung sind. "Knapp 92 Prozent der befragten Studierenden fühlen sich im Stich gelassen", weiß Studentenrat-Chef Gordon Guido Oswald.

Zudem ist ein Großteil der Studenten unzufrieden mit der Höhe der Einmalzahlung, auch dass das Geld noch nicht auf dem Konto ist, ärgert viele.

Dabei ist die finanzielle Not bei vielen Studenten groß, das zeigt das Ergebnis der Umfrage:

"Besonders erschrocken hat uns die große Not der Studierenden, so haben die Teilnehmer angegeben, dass deren Lebenshaltungskosten um rund 21,5 Prozent in den letzten Wochen gestiegen sind. Die Mehrheit der befragten Studierenden (65,7 Prozent) geben das meiste Geld für Wohnen und Energie aus, 22,6 Prozent geben monatlich am meisten für Ernährung aus", erklärt Oswald.