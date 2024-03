Gewalt an Schulen in Sachsen: Wenn Unterricht nur noch unter Polizeischutz geht

Leipzig - Nach der Pandemie ist die Zahl der Gewaltdelikte an sächsischen Schulen angestiegen. Krasseste Fälle: Im Leipziger Stadtteil Altlindenau prügelten im Februar schulfremde Angreifer einen Jugendlichen krankenhausreif . Im Juli vergangenen Jahres schnitten zwei 14-Jährige einem Mitschüler an einer Schule im Umland von Leipzig ein Hakenkreuz in die Haare.

Was er mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die Zahl der Straftäter im Kindes- und im jugendlichen Alter in den letzten Jahren stark angestiegen ist. Registrierte die Leipziger Polizei 2020 noch 1710 Täter im Alter bis 17 Jahre, waren es im vergangenen Jahr 2400.

"Tatsächlich ist es gar nicht so leicht, Delikte an Schulen herauszufiltern", erklärte der Sprecher der Leipziger Polizei, Olaf Hoppe (46).

"Es gibt Schulen, die haben kein Problem, an anderen sind sie massiv", sagte Hoppe. Als an einer Schule die Probleme eskalierten, reagierte die Polizei mit Akutmaßnahmen: Fünf Beamte begleiteten einen Monat lang den Unterricht.

Eine andere Schule bestellte einen privaten Sicherheitsdienst. Brennpunktschulen im eigentlichen Sinnegebe es in Leipzig aber nicht, so Hoppe."Generell ist Schule nie losgelöst von dem, was in der Gesellschaft passiert", sagte Kultusminister Christian Piwarz (48, CDU).

Er bestätigte einen Anstieg - auch bei Taten mit rechtsextremem Hintergrund, wie das Zeigen des Hitlergrußes. Schulen forderte er auf, Vorfälle noch konsequenter zu melden, um mit entsprechenden Präventivmaßnahmen reagieren zu können.

Angesichts der hohen Schülerzahlen, aktuell sind es knapp 413.000, "glaube ich, dass die Schulen in Sachsen dennoch ein sicherer Ort sind", so Piwarz.