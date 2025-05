Deutsche Meisterschaft in Ostsachsen: Hier läuft am Samstag die Regatta

Dresden - Wer schon immer wissen wollte, was eine Jolle ist, sollte bei diesem Wettkampf vorbeischauen.

Alles in Kürze

Bevor es dann aufs Wasser geht, gibt es noch was Spannendes. "Wir segeln ja nicht nur. Es gibt auch Landdisziplinen", betont der Vorsitzende.

Obwohl der Verein in Tolkewitz seinen Anlegeplatz hat, wird die Regatta woanders stattfinden: "Da der Wasserstand der Elbe gerade echt mies ist, haben wir uns für die Talsperre Bautzen bei unseren Segelkollegen entschieden."

Vereins-Chef Uwe Finsterbusch (64) ist besonders gespannt, wie sich die Teilnehmer bei den Landdisziplinen anstellen werden. © Seesportclub Dresden

Die Jolle ist eine besondere Form des Segelboots. Dabei gibt es drei Bootsklassen, die parallel antreten: "Die Optimisten, das sind vor allem die Kleinsten unter uns, dann Ixylon, hier sind sowohl Jugendliche als auch Erwachsene vertreten, und dann der Kutter. Das ist eine sechsköpfige Mannschaft", erklärt der Chef.

Seesport-Fans und die, die es werden wollen, kommen also am Samstag ab 9 Uhr an der Talsperre voll auf ihre Kosten.