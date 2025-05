Zukunft mit vier Stromern: Meißen mustert seine Diesel-Elbfähren aus

So soll sie aussehen, die "Klarisse". Die Elektro-Fähre wird derzeit in der Lux-Werft endmontiert. © VGM

Noch tuckert die 32 Jahre alte "Stolzenfels" am Elbe-Kilometer 94,71 von Ufer zu Ufer. Doch spätestens am 23. Juni ist ihre Ära vorbei, endet hier das Diesel-Zeitalter. Ersetzt werden soll sie durch die "Klarisse".

So heißt die erste von vier Elektro-Fähren, die von der Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) bei der Lux-Werft in Niederkassel am Rhein für das Projekt "MEI_eFair" in Auftrag gegeben wurden.

Dahinter verbirgt sich der Austausch aller vier Diesel-Fähren auf Meißner Terrain. Die neuen, emissionsfreien Elektro-Fähren seien als "schwimmende Radwege" ein Schlüsselprojekt der künftigen Radverkehrsinfrastruktur im Landkreis Meißen, erklärte Kreis-Sprecherin Anja Schmiedgen-Pietsch. Mehr als acht Millionen Euro an Fördermitteln steckt der Bund in das Projekt.

Am Dienstag nach Pfingsten beginnt die Baustelleneinrichtung zunächst auf Diesbar-Seußlitzer Seite. Hier starten die Arbeiten mit dem Bau neuer Trossenwiderlager und Poller.