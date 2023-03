"Glück auf! Der Steiger kommt": Steigerlied jetzt offiziell Kulturerbe!

Dresden - Auf der Kulturministerkonferenz am Mittwoch wurde entschieden, das Singen des Steigerlieds als immaterielles Kulturerbe in die UNESCO-Liste mit aufzunehmen.

Die sächsische Kulturministerin Barbara Klepsch (57, CDU) betont den Status des Steigerlieds als "Hymne der deutschen Bergleute", vor allem in Sachsen. (Archivbild) © Holm Helis

Bereits Ende des Jahres 2021 hatten sich mehrerer Verbände mit Anträgen für den bundesweiten Status des Steigerlieds als Kulturerbe eingesetzt - und nun war das Anliegen endlich von Erfolg gekrönt!

Am heutigen Mittwoch verkündete die Kulturministerkonferenz in einer Pressemitteilung, dass sich auch das Singen des Steigerlieds unter den 13 Neuaufnahmen in das Bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes befindet.

"Kultur zu leben bedeutet, Gemeinschaft zu stiften. Das ist eine Auszeichnung für all diejenigen, die ihr Wissen und Können weitergeben und sich damit Tag für Tag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt stark machen", erklärte Christoph Wulf, der Vorsitzende des Fachkomitees Immaterielles Kulturerbe in Deutschland.

Auch Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (57, CDU) gratulierte in einer Mitteilung all jenen, die sich für den "Erhalt dieser einzigartigen Kulturform" engagierten.

"Das Steigerlied ist die Hymne der deutschen Bergleute und integraler Bestandteil der in Sachsen besonders lebendigen Bergbautraditionen", betonte Klepsch.