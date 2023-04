Glück auf! - So wuppt Aue-Bad Schlema den nächsten "Tag der Sachsen" 2023!

Dresden/Aue - Aue-Bad Schlema wuppt den "Tag der Sachsen " im dritten Anlauf. Das Programm steht und auch die Finanzierung ist in Sack und Tüten. Andere Zahlen dagegen stehen noch immer in einem krassen Missverhältnis. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Irgendwie.

Das letzte Mal fand Sachsens größtes Volksfest 2019 in Riesa statt. © dpa/Sebastian Willnow

Der erste Anlauf der Stadt lief 2020 coronabedingt ins Leere. Im Januar hatte es dann kurzzeitig so ausgesehen, als müsste Aue wegen eines Finanzlochs passen. Das ist inzwischen gestopft, das 2,3 Mio. Euro schwere Budget gesichert, wie TAG24 bereits berichtete.

Oberbürgermeister Heinrich Kohl (60, parteilos) rechnet mit bis zu 200.000 Besuchern. Dem stehen - auf zwei Standorte verteilt - insgesamt nur 5000 Parkplätze zur Verfügung.

Das muss nicht zum Problem werden, vor allem dann nicht, wenn die Besucher mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen.

Am besten mit dem Zug, denn der Bahnhof liegt nur 50 Meter vom Festgelände entfernt. "Sie fahren in den 'Tag der Sachsen' hinein", so Kohl. Und führerscheinfreundlich ist so eine Zugfahrt ja auch.