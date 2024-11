Polizei stürmt Crystal-Labor in Sachsen: Vier Festnahmen!

Dieser Beutel voller Crystal wurde bei der Hausdurchsuchung in Hainewalde sichergestellt. © Polizeidirektion Görlitz

In der Nacht zum 16. November erfolgte der Zugriff in der Wohnung eines 35-jährigen Tschechen in Hainewalde, wie die Polizeidirektion Görlitz am Freitag mitteilte.

Dort hatte sich eine dreiköpfige Drogenbande eine Crystal-Küche eingerichtet. Bei der Durchsuchung am vergangenen Samstag fanden die Beamten "eine nicht geringe Menge" der harten Droge sowie etliche zur Herstellung notwendige Chemikalien und Utensilien.

Zwei der Beschuldigten, der 35-jährige Wohnungsbesitzer sowie ein 59-jähriger Mann, wurden direkt in der Wohnung in Sachsen festgenommen.

Die übrigen zwei Männer (31, 39) wurden von der tschechischen Polizei geschnappt, als sie sich im Zug auf den Weg nach Liberec gemacht hatten.