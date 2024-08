Polizei zu langsam: Sachse verfolgt sein geklautes Rad wochenlang per Handy-App

Ronny Otto konnte den Standort seiner AirTags - und damit seines Fahrrads - die gesamte Zeit über verfolgen. © Holm Helis

Seit Mitte Mai ist Otto Fußgänger. "Schon einen Tag nach dem Diebstahl konnte ich mein Rad bei Breslau orten", erzählt er TAG24.

Otto hatte zwei "AirTags" in und an seinem über 6000 Euro teuren E-Bike versteckt. Eine App zeigt den Standort der modernen Ortungshilfe auf 200 Meter genau an.

Schon am nächsten Tag schlug diese 50 Kilometer weiter in einer Wohnsiedlung an, später am Tag in einem nahen Logistikcenter. "Der Dieb ist also mit meinem Rad zur Arbeit gefahren", so Otto.

250-mal will der Unternehmer den Standort an die Polizei in Görlitz übermittelt haben. Auch als die Ortungsgeräte auf Autobahnen und Bundesstraßen zwischen dem ersten und einem zweiten Logistiklager unterwegs waren.

Noch Anfang Juni sagte Otto zur SZ: "Die zuständige Beamtin reagiert nicht."