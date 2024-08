Grundschule evakuiert! 24 Schüler landen im Krankenhaus

Görlitz - Eine Grundschule in Görlitz musste am heutigen Donnerstagmittag evakuiert werden. Schüler und Lehrer haben sich zuvor über Kopfschmerzen beklagt.

24 Schülerinnen und Schüler der Klasse kamen in Krankenhäuser, so die Sprecherin. Ob und wie schwer die Kinder verletzt sind, ist noch unklar.

Schülerinnen und Schüler einer Klasse der Nikolaischule an der Großen Wallstraße beklagten sich über Kopfschmerzen, zwei Lehrer zudem über Atembeschwerden.

Auch über den Zustand der beiden Lehrer ist noch nichts bekannt. Feuerwehrleute stellten vor Ort fest, dass eine Leuchtstoffröhre geschmolzen war.

Es hatte an einer Decke an einem Transformator einen technischen Defekt gegeben, ein Gas war ausgetreten, wodurch die Schüler und eine Lehrkraft über Kopfschmerzen klagten.

In der Nacht zum gestrigen Mittwoch gab es bereits großen Aufruhr an dieser und anderen Schulen in Ostsachsen aufgrund einer Bombendrohung.

zuletzt aktualisiert: 16.20 Uhr