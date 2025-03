Goldrausch: Der Kampf um die Sachsen-Milliarden

Dresden - Bundestag und Bundesrat haben in dieser Woche beschlossen, die Schuldenbremse zu lockern und Milliarden-Kredite für Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz aufzunehmen. Das historische Finanzpaket spült voraussichtlich ab 2026 zwölf Jahre lang jährlich etwa 420 Millionen Euro zusätzlich in Sachsens Kassen. Lest hier, welche Begehrlichkeiten, Bedenken und Befürchtungen es in diesem Zusammenhang bereits gibt.