08.06.2023 Golf rast an Fähranleger in Elbe und versinkt: Polizei findet tote Frau im Auto

Von Alexander Bischoff

Dommitzsch - Dramatische Stunden an der Elbe im nordsächsischen Dommitzsch: Am örtlichen Fähranleger fuhr am Mittwochabend ein Auto in den Fluss und versank. Der Fähranleger in Dommitzsch - hier soll der VW Golf am Mittwochabend ungebremst in die Elbe gerast sein. © Udo Kuthe Gegen 21 Uhr hatte ein Spaziergänger beobachtet, wie ein grauer VW Golf auf der Elbstraße Richtung Fähranleger fuhr und dann plötzlich mit hoher Geschwindigkeit in die Elbe raste. Die Fähre lag zu dieser Zeit am gegenüberliegenden Ufer und war nicht mehr in Betrieb. Die vom Augenzeugen alarmierte Feuerwehr traf Minuten später vor Ort ein, doch der VW war bereits untergegangen und abgetrieben. Noch in der Nacht kam neben Wasserschutzpolizei und Feuerwehr auch das THW zum Einsatz. Sachsen Autoland Sachsen in Gefahr: Staatsregierung fordert Beihilfe aus Brüssel! Das versunkene Auto konnte nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort rund 500 Meter vom Fähranleger flussabwärts lokalisiert und mit einer Boje versehen werden. Der Golf soll demnach in einer Ausspülung in rund fünf bis sechs Metern Tiefe liegen. Zunächst war nicht bekannt, ob Menschen im Fahrzeug sind. Am Nachmittag versuchten zunächst Polizeitaucher, an den Wagen heranzukommen. Doch die Strömung war zu stark. Die Polizei orderte schließlich einen Arbeitskahn des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes, auf dessen Plattform ein Bagger stand. Mit dessen Greifarm wurde der Golf vom Flussgrund gehoben und ans Ufer gestellt. Und da bewahrheiteten sich die schlimmsten Befürchtungen: Auf der Fahrerseite entdeckten die Einsatzkräfte die Leiche einer älteren Frau. Die Polizei bestätigte den traurigen Fund auf Anfrage, wollte vor der rechtsmedizinischen Identifizierung aber keine weiteren Angaben machen. Die Kripo ermittelt. Am Nachmittag wurde das Auto schließlich aus der Elbe geborgen. © Udo Kuthe Polizisten stehen am Ufer rund 500 Meter flussabwärts vom Fähranleger entfernt und blicken auf den Fluss - bis hierhin trieb der untergegangene Wagen. © Udo Kuthe Polizeitaucher betrachteten die Stelle, von wo aus kurz darauf der Einsatz startete. © Udo Kuthe Diese Boje markiert den untergegangenen VW Golf, der in einer Ausspülung in fünf bis sechs Metern Tiefe liegen soll. © Udo Kuthe Originalmeldung von 11.28 Uhr; aktualisiert um 16.45 Uhr

Titelfoto: Udo Kuthe