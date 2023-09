Grenzkontrollen in Sachsen: Schusters Pläne "untauglich"?

Der sächsische Landtagsabgeordnete Albrecht Pallas (43, SPD) fordert von Innenminister Schuster Aufklärung über seine Maßnahmen zur Ausweitung der Grenzkontrollen. (Archivbild) © Thomas Türpe

Seit Ende August werden die Grenzregionen zu Polen und Tschechien mit mehr Polizeipersonal vor illegaler Migration geschützt. Zur Unterstützung der Bundespolizei kommen dafür auch Beamte der Landespolizei zum Einsatz.

In diesem Punkt hält Pallas die Maßnahmen des CDU-Innenministers aufgrund der "veränderten Lage" als "völlig normal", doch hinter dessen Forderung nach stationären Grenzkontrollen wittert der SPD-Innenpolitiker tatsächlich politische Motive.

"Wer an der Grenze steht und Asyl beantragt, muss auch aufgenommen werden, der Innenminister erweckt aber den Eindruck, man könne sie einfach zurückweisen. Es ist unredlich, einen untauglichen Vorschlag zu unterbreiten, nur um am Ende wieder mit dem Finger auf Ampel und SPD zeigen zu können", erklärte Pallas in einer Mitteilung am Mittwoch.

Um die kontroverse Debatte zu "versachlichen", wendet sich der sächsische Landtagsabgeordnete mit einer Kleinen Anfrage an das Innenministerium und fragt: "Was sollen die Grenzkontrollen wirklich bringen, Herr Schuster?"