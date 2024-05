Stadt baggert Straße weg: Nun geht diese sächsische Bäckerei auf Reisen

Bäckermeister Sandro Penz (38) zusammen mit seiner Frau Bianca (33) in der Bäckerei Haferkorn, die beide gemeinsam seit 2022 leiten. © Sören Müller

Und zwar in Form zweier Verkaufswagen, mit denen Penz seine Produkte ab dem 4. Juni auch auf dem Markt in Grimma sowie an der Leipziger Straße 29 anbieten möchte.

Die mobilen Backshops mietete der Bäckermeister extra an. Nicht nur, um weiter für seine Kunden da sein zu können, sondern, um auch in Zukunft seine Existenzgrundlage und die seiner Mitarbeiter zu sichern.

Das Geschäft an der Goethestraße bleibt derweil geöffnet, um auch der Stammkundschaft weiterhin frische Backwaren zu bieten.

"Es wird sich für uns zwar alles ändern in den sieben Monaten. Aber Grimma wird unsere täglich frisch gebackenen Kuchen, Brötchen und Brote in gewohnt exzellenter Qualität genießen können", sagte der Bäckermeister und fügte an: "Wir fahren mit der Bäckerei trotz der Baustelle unser volles Programm."