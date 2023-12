Großes Bohei um "Heibo 14": Justiz enttarnt angeklagte Waldbesetzerin

Sie wurde bei Polizei und Justiz unter "Heibo 14" geführt. Nun ermittelten Fahnder ihre Identität. Die mutmaßliche Baumbesetzerin heißt Felina D. (22). © Peter Schulze

Der Reihe nach: Im Februar räumte die Polizei den besetzten Forst. Dort demonstrierten Aktivisten in Baumhäusern gegen die Rodung.

Laut Versammlungsbehörde gab es Verstöße gegen Auflagen. So wurden Gräben gezogen, mit angespitzten Pfählen versehen. Polizei und Amt sahen eine Gefahr für Leib und Leben.



Laut Anklage klebten sich zwei Besetzer an einer Kette in einem Stahlrohr an einem Baumhaus an. Für den Staatsanwalt Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Die beiden mutmaßlichen Täter gaben bisher nie ihre Identität Preis, wurden als "UP Heibo 13" (Unbekannte Person Heidebogen) und "Heibo 14" geführt.