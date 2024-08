Grundsteuer explodiert - das ruft "Rebellen" auf den Plan

Die Grundsteuer-Rebellen Alexander Spata (50, v.l.), Monika Bucsis (72), Torsten Küllig (55) und Klaus Scholze (80) wehren sich gegen horrende Forderungen. © Thomas Türpe

Im Jahr 2019 beschloss der Bundestag eine Reform der Grundsteuer, in der Folge wurden allein im Freistaat über 1,7 Millionen Einheiten nach pauschalen Regeln neu bewertet, 222 Verwaltungsmitarbeiter temporär zusätzlich angestellt.

Doch Tausende Sachsen finden die neuen Bescheide ungerecht - bis zum 31. Mai gingen 327.163 Einsprüche ein, wie das Sächsische Finanzministerium (SMF) auf AfD-Anfrage mitteilte.

Im Dresdner Umland ist der Widerstand koordiniert: Hier schlossen sich über 30 Eigentümer in der Bürgerinitiative "Moritzburger Grundsteuerrebellen" zusammen, schrieben bereits im Januar an MP Kretschmer (49, CDU): "Bei all unseren neu bewerteten Grundstücken ist eine Besonderheit gleich. Der Bodenrichtwert spiegelt nicht den aktuellen Verkehrswert wider, da er nicht den tatsächlichen Planungsstand und somit Art der Nutzung des Grundstücks abbildet."

Ihr Vorschlag: Grundstücke, deren Bewertung stark abweicht, sollen gefiltert und von den Behörden individuell bewertet werden.