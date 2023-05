Gruppe bedroht: Polizei schnappt Messer-Mann in Döbeln

Döbeln - In Döbeln wurde in der Nacht auf Samstag eine Gruppe von einem Mann (23) mit einem Messer bedroht. Die Polizei konnte den Messer-Mann wenig später schnappen.

Die Polizei schnappte in Döbeln einen Mann (23), der eine Gruppe mit einem Messer bedrohte. (Symbolbild) © 123rf/heiko119

Das Ganze geschah gegen 2.15 Uhr in der Fronstraße. Dort wurde eine vierköpfige Gruppe, zwei Frauen (18, 23) und zwei Männer (17, 19), von einem Somalier zunächst beleidigt und anschließend mit einem Messer bedroht.

Dabei warf der 19-Jährige dem Messer-Mann sein Fahrrad entgegen. "Der 23-Jährige schnappte sich das türkisfarbene Fahrrad und verschwand damit in unbekannte Richtung. Die Gruppe blieb unverletzt und flüchtete ebenfalls", so ein Polizeisprecher.

Wenig später konnte die Polizei den Täter in der Friedrichstraße schnappen. "Er wurde nach den ersten polizeilichen Maßnahmen am Sonntagmorgen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Das Fahrrad hatte der Tatverdächtige in einer Parkanlage abgestellt", heißt es.