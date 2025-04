Energiewende ist ein Fall fürs Handwerk - wenn man es lässt

Dresden - Das Handwerk nimmt eine Schlüsselrolle ein bei der Umsetzung der Energiewende in Deutschland. Daraus ergeben sich Chancen für Unternehmen , aber auch Aufgaben für die Politik .

Der Bautzner Elekrotechnikmeister Frank Scholze (62; 23 Angestellte) ergänzte: "Wir brauchen verlässliche Rahmenbedingungen und Förderkulissen von der Politik. Gesetze müssen langlebig sein und dürfen nicht rückwirkend in Kraft treten."

"Wir stehen bereit. Der Mangel an Fachkräften bremst uns aber aus", sagte Jörg Dittrich (55) als Präsident der Handwerkskammer Dresden am Mittwoch anlässlich der Präsentation einer Kurzstudie.

Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panther (50, SPD) äußerte Verständnis für diese Forderungen. Er weiß: "Ohne das Handwerk bleibt die Energiewende Stückwerk."

Er warb fürs Unternehmertum: "In den kommenden 20 Jahren gibt es Zehntausende Sanierungs- und Modernisierungsaufträge. Noch nie waren im Handwerk die Aufstiegs-Chancen in leitende Funktionen oder erfolgreiche Gründungen so groß wie jetzt."