16.07.2023 15:22 Heftiger Streit in Mittweida: Zwei Männer geraten aneinander, einer landet im Krankenhaus

In Mittweida (Landkreis Mittelsachsen) gerieten zwei betrunkene Männer in Streit. Einer wurde offenbar durch ein Messer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Von Julian Winkler

Mittweida - Suff-Ärger in Mittweida (Landkreis Mittelsachsen)! Zwei betrunkene Männer (22, 55) gerieten am Schwanenteich in Streit, einer der beiden wurde offenbar durch ein Messer verletzt. Die Polizei ermittelt gegen zwei Männer, die in Mittweida (Landkreis Mittelsachsen) aneinandergeraten sind. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde Der Vorfall spielte sich am Freitagabend gegen 19.20 Uhr ab. Die zwei Männer gerieten in Streit, wobei der 55-Jährige laut Polizei eine Schnittverletzung erlitt - offenbar durch ein Messer, das die Beamten vor Ort fanden. Der Deutsche wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizisten fanden vor Ort auch eine Dose mit einer grünen, pflanzlichen Substanz darin - vermutlich Cannabis. Den 22-jährigen Deutschen, der durch die Auseinandersetzung ebenfalls verletzt wurde, konnte die Polizei in seiner Wohnung stellen. Gegen ihn laufen nun die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 55-Jährige muss sich ebenfalls wegen Körperverletzung und auch wegen Drogenbesitzes verantworten, da ihm die Dose gehörte.

Titelfoto: 123RF/angelarohde