Herzhafter Food-Trend aus Italien! Diese Leckereien bringt Sachsen zur Grünen Woche

Dresden/Berlin - Salzig statt süß: Die Bäckerei Emil Reimann tauscht auf der Grünen Woche Christstollen gegen Pinsa. Auf der weltweit größten Messe für die Agrar und Ernährungswirtschaft ist der Food-Trend aus Italien "Made in Saxony " nicht die einzige internationale Neuheit aus dem Freistaat.

Sachsens neuer Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (53, CDU) rührt die Werbetrommel: "Ich freue mich sehr, dass die vielfältigen kulinarischen Genüsse aus Sachsen auf der Grünen Woche wieder prominent präsentiert werden." © DPA/Robert Michael

Pinsa? Der belegte Brotteig funktioniert optisch und auf der Zunge so ähnlich wie Pizza. Drei verschiedene Sorten Mehl und die Gehzeit von 72 Stunden machen den Unterschied. Aber wie kommt eine auf Christstollen spezialisierte Bäckerei auf die Idee, Pinsa als Tiefkühlkost zu produzieren und im Supermarkt anzubieten?

Schuld ist Corona und die lange Zeit für neue Ideen. "Den Anstoß gab der damalige Vertriebsleiter, der aus Italien stammte", erzählt der aktuelle Vertriebs-Chef Thomas Woigk (50).

"Das Ergebnis war so lecker, dass wir gesagt haben, die Pinsa wollen wir nicht nur als Snack in unseren Filialen anbieten." Aktuell ist die "Pinsa Romana" bei Globus und in einigen Rewe-Filialen als Tiefkühlkost erhältlich.

Vom 17. bis 26. Januar stellt die Großbäckerei ihre Neuheit auf der 89. Grünen Woche in Berlin vor. Mit dabei ist auch Santiago Gomez (28). Er stammt aus Argentinien und produziert in Dresden-Blasewitz "Alfajores", kleine Pralinenkuchen.