Hier gibt es neue Wolfsrudel in Sachsen - eines ist besonders problematisch

Sachsen - Wolfsland Sachsen : In kaum einem anderen Bundesland fühlt sich Isegrim so wohl. Im aktuellen Monitoring des Landesumweltamtes sind im Freistaat 43 Wolfsterritorien ausgewiesen. Zudem gab es heuer reichlich Nachwuchs.

Immer auf der Suche nach Beute - drei bis vier Kilo Fleisch täglich vertilgen Wölfe im Durchschnitt. © Christian Charisius/dpa

Die Zahlen zuerst: In Sachsen gibt es aktuell 37 Wolfsrudel und sechs Wolfspaare. Zudem erblickten im Monitoringjahr, das traditionell mit der Geburt der Welpen im Mai beginnt und am 30. April endet, in 33 Rudeln insgesamt 106 kleine Sachsenwölfe das Licht der Welt. Die jeweiligen Nachweise gelangen den Experten der Fachstelle Wolf durch Bilder aus Fotofallen, Spuren, Kot- und Urinlosungen.

Am wohlsten fühlen sich die Räuber weiterhin ganz im Osten des Landes. Östlich der Elbe liegen 34 Wolfsterritorien. Neu hinzu kamen die Rudel Kottmarwald und Nonnenwald im südlichen Kreis Görlitz sowie Reichwalde und Weißwasser im Norden. Verschwunden sind laut Fachstelle Wolf hingegen die Oberlausitz-Territorien Milkel, Linz, Tautewalde und Trebus. Und die Rudel Daubitz II und Noeser Heide sind zu einem verschmolzen.

Im Erzgebirge gibt es das neue Rudel Harte, das zwischen Altenberg und Bad Gottleuba durch die Wälder streift. In der Leipziger Gegend ist das Rudel Colditzer Forst nicht mehr nachweisbar, im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge verschwand das Massenei-Rudel. Neu ist hier das Rudel Polenztal.