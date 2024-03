Hier gibt's Disney-Hits live auf der großen Bühne

Riesa - Ab Mitte April geht "Disney in Concert" auf große Tour quer durch Deutschland und Österreich. Der Auftakt wird in Sachsen gefeiert.

"Disney in Concert" geht ab 20. April auf Tour. Den Auftakt gibt's in Riesa. © PR/Semmel Concerts/Milan Schmalenbach

Bereits zum sechsten Mal sind Musiker und Musicalstars mit Disney auf großer Tournee. In 15 Städten verzaubert das Orchester sein Publikum mit den unverwechselbaren Songs und Melodien aus dem weltbekannten Trickfilm-Kosmos.

Mit dabei sind echte Disney-Legenden: Drew Sarich stand 1999 auf der großen Bühne zur Uraufführung des Musicals "Der Glöckner von Notre Dame". Der heute 48 Jahre alte Singer-Songwriter verkörperte damals niemand Geringeres als Quasimodo.

Sängerin Willemijn Verkaik kennen vermutlich alle "Frozen"-Fans: Die 48-Jährige spielt seit Oktober Elsa in dem Musical, das in Hamburg aufgeführt wird. Aus der "Der König der Löwen"-Premiere in Hamburg ist Gino Emnes jetzt mit auf Tour. Er verkörperte 2001 Simba.

Mit dabei sein wird auch das Hollywood Sound Orchestra. Es spielt Titel beispielsweise aus "Cinderella", "Mulan" oder auch "Rapunzel - Neu verföhnt". Abgerundet wird das Live-Erlebnis zusätzlich durch Einspieler aus den Zeichentrickfilmen auf einer großen LED-Leinwand. Diese Klassiker kennen alle Disney-Fans!

Für die Premiere der neuen Konzertreihe am 20. April (20 Uhr) in der WT Energiesysteme Arena in Riesa verlost der Veranstalter Semmel Concerts bei TAG24 zweimal zwei Tickets.