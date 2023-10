Premiere bei "Die Eiskönigin": Die neue Hauptrolle übernimmt jemand ganz Besonderes

Seit Mittwoch begeistert eine neue Hauptcast im Musical "Die Eiskönigin" im Stage Theater an der Elbe. TAG24 hat mit Anna, Elsa und Olaf gesprochen.

Hamburg – Seit Mittwoch begeistert ein neuer Hauptcast für das Musical "Die Eiskönigin" die kleinen und großen Fans im Stage Theater an der Elbe.

Am Mittwoch feierte der neue Cast, darunter auch die Hauptrollen Elsa (Willemijn Verkaik, r.) und Anna (Abla Alaoui), seine Premiere bei "Die Eiskönigin". © Morris Mac Matzen / Stage Entertainment Neben Willemijn Verkaik (48) als Elsa und Abla Alaoui (33) als ihre Schwester Anna wurde auch die Rolle von Schneemann Olaf mit Jan Kersjes (42) neu besetzt. Alle drei besuchten am Donnerstag die TAG24-Redaktion in Hamburg – nur einen Schneesprung von der im Hafen ansässigen Musical-Insel entfernt – und berichteten vom Premierenabend. Mit der niederländischen Sängerin Willemijn Verkaik übernahm nicht nur ein echter Broadway-Star die neue Hauptrolle in der Disney-Produktion, sondern auch die originale Sing-Stimme von Elsa aus den deutschen und niederländischen Fassungen der "Die Eiskönigin"-Filme. Ein echter Gewinn für das Musical, wie Casting-Director Ralf Schädler im Vorfeld betonte. Im Musical leiht die Darstellerin Eiskönigin Elsa jetzt auch erstmals ihr Gesicht. "Für mich das Tüpfelchen auf dem i. Ich war sowieso schon super glücklich, dass ich die Filme einsingen durfte", sagte Willemijn im Gespräch im TAG24. "Und dass ich dann diese Rolle noch mal lebendig auf die Bühne bringen, ihr meinen eigenen Input geben und sie wirklich erleben darf, damit ist es so, als würde sich für mich ein Kreis schließen. Ich bin stolz, dass ich das machen darf." Dennoch sei die erste Vorstellung am Mittwoch ein "Sprung in die Tiefe" für die 48-Jährige gewesen, da aufgrund des großen Cast-Wechsels mitten in der regulären Spielzeit keine Tryouts oder Previews stattfinden konnten. "Wir haben bei der Premiere zum ersten Mal vor Publikum gespielt. Aber es hat alles super gut geklappt, das Publikum hat gejubelt und ich habe mich wirklich sehr willkommen und unterstützt gefühlt."

Missgeschick bei der Eiskönigin-Premiere: "Uns ist mit Feuer ein kleines Malheur passiert!"

Willemijn Verkaik (48, "Elsa", v.l.n.r.), Jan Kersjes (42, "Olaf") und Abla Alaoui (33, "Anna") kamen zum Interview in die TAG24-Redaktion. © TAG24/Franziska Rentzsch Die Premiere wurde mit zahlreichen Mini-Elsas im Kostüm – die vom Publikum aus ihr Idol kräftig bei den Gesangseinlagen unterstützten – Szenenapplaus und Standing Ovations gefeiert. Von kleinen Missgeschicken und Nervosität keine Spur, aber wohl doch unbemerkt vertreten, wie Jan Kersjes alias Olaf im Gespräch verriet: "Es sind natürlich viele Kinder bei der Eiskönigin, die an Stellen reagieren, die man selber nicht versteht – also es gab keine Pointe –, was den Rhythmus verändert hat und wo ich währenddessen dachte – oh Gott –, das hätte ich jetzt gerne noch mal bei einer Preview geprobt." Anmerken ließ sich der Darsteller, der zuletzt "King George" im "Hamilton"-Musical verkörpert hatte, aber nichts. Er nahm es – passend zu seiner Rolle – mit Humor: "Uns ist mit Feuer ein kleines Malheur passiert und die halb ohnmächtige Anna musste dann noch zur Hilfe eilen, um den Palast vorm Abbrennen zu retten."

Abla Alaoui über ihre Rolle: "Ich konnte die Nervosität unter der Bettdecke lassen!"