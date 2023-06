08.06.2023 09:03 1.071 Himmelsfahrt mit dem Minister - und andere Lustbarkeiten im "Offenen Regierungsviertel"

Mit Sachsens Innenminister in ungeahnte Höhen schweben? Beim "Offenen Regierungsviertel" am Sonntag ist zwischen Elbe und Albertplatz so einiges möglich.

Von Thomas Staudt

Dresden - Mit Sachsens Innenminister Armin Schuster (62, CDU) im Korb einer Drehleiter in ungeahnte Höhen schweben, sich beim Herstellen von Kräuteraufstrich nicht von Umweltminister Wolfram Günther (49, Grüne) unterbuttern lassen oder einfach mit Sozialministerin Petra Köpping (64, SPD) Kaffee trinken und Kuchen essen... Wer im Gästebuch von MP Michael Kretschmer (48, CDU, M.) stöbert, wird auch die Unterschriften dieser beiden Gäste finden: US-Kommandeur Darryl A. Williams und Botschafterin Amy Gutmann trugen sich im vergangenen November ein. © dpa/Sebastian Kahnert ... beim "Offenen Regierungsviertel" am Sonntag (11. Juni) ist zwischen Elbe und Albertplatz so einiges möglich. Darauf können sich Sächsinnen und Sachsen schon mal gefasst machen: In der Staatskanzlei kann man einen Blick ins Gästebuch werfen, im Regionalministerium ein Sachen-Quiz gewinnen und im Kultusministerium lässt sich der imposante Ausblick auf Dresden genießen. Alle Ministerinnen, Minister und Regierungs-Chef Michael Kretschmer (48, CDU) sind live vor Ort und warten auf "Kundschaft". Los geht es um 11 Uhr, Schluss ist um 18 Uhr. Mit Innenminister Armin Schuster (62, CDU) geht's im Drehleiterkorb himmelwärts. © Holm Helis Alle Infos unter: staatsregierung.sachsen.de/offenes-regierungsviertel.

Titelfoto: dpa/Sebastian Kahnert