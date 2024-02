Hochsaison bei Sachsens Lämmern: Wölfe bleiben ein großes Problem

In den vergangenen Jahren ist der sächsische Schaf-Bestand zurückgegangen. Im Frühjahr ist trotzdem Hochsaison angesagt. (Symbolbild) © 123RF/cmfotoworks

Im Schnitt bekommt jedes Schaf ein bis zwei Junge. Nach Angaben des Sächsischer Schaf- und Ziegenzuchtverbandes liegt der aktuelle Preis für Lammfleisch (lebend) bei 3,55 bis 3,60 Euro. Er könne sich bei steigender Nachfrage aber noch erhöhen.

"Der Preis ist gut, aber die Futterkosten sind im letzten Jahr auch drastisch angestiegen", sagte Verbandschefin Regina Walther der Deutschen Presse-Agentur.

Ostern liege in diesem Jahr sehr früh, nicht alle Betriebe schafften es bis zu diesem Zeitraum, ihre Lämmer in die Schlachtreife - etwa 45 Kilogramm Lebendgewicht - zu bekommen



Land Verband beträgt die Zahl der Schafe im Freistaat derzeit etwa 62.400.

In den vergangenen 20 Jahren sei der Bestand um etwa 30.000 zurückgegangen. In diese Statistik gehen allerdings nur Schafe ab einem Bestand von 20 Tieren ein. Neben der Herdenschäferei gebe es in Sachsen traditionell einen hohen Anteil an sogenannten Kleinschafhaltungen.