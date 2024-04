Hohe Ernteausfälle befürchtet! Schock-Frost lässt Winzer und Obstbauern bibbern

Borthen - Bei den Obstbauern in Mitteldeutschland liegen die Nerven blank. Sie fürchten, dass sie dieses Jahr kaum etwas ernten werden. Schuld daran sind die Nachtfröste der vergangenen Tage. Sie könnten nicht nur Kirschen und Äpfeln schwer zugesetzt haben, sondern auch Betrieben die Existenz kosten. Auch Winzer fürchten den Totalausfall.

Obstbau-Verbands-Chef Udo Jentzsch ist eigentlich ein optimistischer Mensch. Doch wegen der Nachtfröste sorgt er sich nicht nur um die Ernte, sondern auch um die Zukunft zahlreicher Obstbau-Betriebe. © Eric Münch

"Aus jetziger Sicht müssen wir mit extrem starken Ausfällen rechnen", sagt Udo Jentzsch. Er ist Geschäftsführer vom Obstbauverband Sachsen und Sachsen-Anhalt, der seinen Sitz in Borthen hat.

Die Minusgrade, die in Sachsen lokal teilweise bis auf sechs Grad unter Null gefallen waren, haben dafür gesorgt, dass die Fruchtansätze erfroren sind - speziell beim Beerenobst, den Kirsch- sowie Apfelbäumen.

Jentzsch: "Wir haben wenig Hoffnung, dass etwas diesen späten Frost überstanden hat. Was übrig geblieben ist, werden wir am Ende dieser oder am Anfang der kommenden Woche sehen."

Mit Feuern in den Plantagen haben einige Obstbauern im Elbtal versucht - so wie die Winzer - ihre Anpflanzungen zu schützen. Ob all diesen Bemühungen Erfolg vergönnt war, muss sich allerdings auch noch zeigen.