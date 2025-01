Hunderte Bilder zieren Flure und Büros: Diese Kunst hängt in Sachsens Landtag

Dresden - Der Sächsische Landtag in Dresden ist ein Epizentrum der Macht und als Sitz des Landesparlaments der wichtigste Ort für politische Debatten im Freistaat. Dort werden Gesetze besiegelt und der Ministerpräsident gewählt. Dort arbeiten die gewählten Vertreter des Volkes, die die Staatsregierung kontrollieren und auf die Finger "klopfen".

Heiner Ridder (62) in der Bibliothek des Landtages vor dem Gemälde "Nocturne" von Wiebke Herrmann. Die 1987 geborene Dresdnerin ist die jüngste Künstlerin, das Bild der jüngste Ankauf der Sammlung. © Eric Münch

Das ist Allgemeinwissen. Kaum bekannt ist dagegen, dass man den Landtag getrost auch Schatzkästchen nennen darf, denn das Parlament fördert und sammelt zeitgenössische Kunst.

"In den zurückliegenden 25 Jahren hat der Landtag über 450 Kunstwerke angekauft und so sukzessive eine Sammlung aufgebaut. Neben großen Namen finden sich Newcomer und inzwischen in Vergessenheit geratene Persönlichkeiten", berichtet Heiner Ridder (62), der Mitglied der vierköpfigen Kunstkommission des Parlaments ist.

Der Referatsleiter gehört der Landtagsverwaltung an. Seine Welt besteht dort aus Ausschusssitzungen, Paragrafen, Pflichten und Protokollen. Ridders Passion ist aber die Kunst. "Das ist mein Ausgleich zum trockenen Tagesgeschäft", sagt er herzlich lachend. Dann schreitet er im Altbau des Landtages zielstrebig die Treppe hinauf zur ersten Etage.

An prominenter Stelle hängt dort ein Porträt von Erich Iltgen. "Er war nach der Friedlichen Revolution der erste Präsident des Sächsischen Landtages und 19 Jahre im Amt. In seiner zweiten Legislaturperiode kamen die Abgeordneten auf die Idee, eine Ahnengalerie der Landtagspräsidenten zu begründen", erklärt Heiner Ridder.