Hunderttausende Bäumchen! Sachsen forstet die Wälder auf

Pirna - Herbst ist Pflanzzeit! Überall in Sachsens werden in diesen Tagen wieder Aufforstungsaktionen gestartet. Hunderttausende Bäumchen kommen bis Mitte November in den Boden, berichtet der Sachsenforst. Das Ziel ist klar: Der Nachwuchs soll den Wald fit machen für kommende Jahrhunderte.