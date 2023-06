Im Schatten der Macht: Kennt Ihr noch Sachsens stellvertretende Ministerpräsidenten?

Dresden - Vier Ministerpräsidenten hatte Sachsen in den letzten 33 Jahren, ihre Namen dürften den meisten geläufig sein.

1989/90 war Rudolf Krause Mitglied des Bezirksvorstandes in Leipzig und saß auch mit am Runden Tisch.

Kurz vor Kriegsbeginn in Schlesien geboren, wuchs Krause im Bezirk Leipzig auf, wo er auch sein Abitur machte und ein Mathematik-Studium abschloss.

Während der Wende engagierte Eggert sich zunächst beim Neuen Forum, trat erst im Oktober 1990 in die CDU ein.

Der in Rostock geborene Pfarrer von Oybin war zu DDR-Zeiten Anlaufstelle mancher Ausreisewilliger und Oppositioneller.

Von März bis Oktober 1990 saß Geisler in der letzten DDR-Volkskammer, wechselte dann ins sächsische Kabinett, wo er Minister für Soziales, Gesundheit und Familie wurde.

Er machte eine Ausbildung zum Färber, studierte dann ab 1960 in Dresden Chemie und promovierte.

Karl Mannsfeld (*1939) war als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Büro für Territorialplanung in Dresden tätig. © imago images/C3 Pictures

Der gebürtige Dresdner studierte Germanistik und Geografie auf Lehramt, im Anschluss nach ein Fachstudium der Geografie.

Er sollte dann auch nicht als Lehrer arbeiten, sondern zunächst (ab 1964) als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Büro für Territorialplanung in Dresden.

Ab 1966 dann arbeitete er in Leipzig an der Sächsischen Akademie der Wissenschaften. Sein Feld: Natur und Umwelt. Für beides engagierte sich Mannsfeld, der bereits 1974 in die CDU eingetreten war, auch ehrenamtlich.

Mannsfeld gehörte von 1990 bis 2004 sowie dann noch mal von 2005 bis 2009 der CDU-Landtagsfraktion an.

Von April 2002 bis November 2004 war er auch Kultusminister und Milbradts Stellvertreter.

Als der nach der Wahl 2004 sein Team neu ordnete, war für Mannsfeld am Kabinettstisch kein Platz mehr.