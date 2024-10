Immer mehr Rudel in Sachsen: Tschechen-Wölfe kommen über die Grenze!

Altenberg - Und das noch lange vorm Winter: Wölfe breiten sich wieder in Sachsen aus. Während sich vor allem in Ostsachsen eingesessene Rudel vermehren, streunen tschechische Isegrims über die Grenze - und forderten nun erste Opfer.

Ein Wolf aus dem Harte-Rudel. Fraß er schon zwei Schafe? © privat

Im Altenberger Ortsteil Fürstenwalde (Osterzgebirge) hat wohl das sogenannte Harte-Rudel ein Schaf aus seiner 14-köpfigen Herde gerissen. Und das in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern, wie Jäger Gunter Brauer (72) berichtete.

Das zuständige Landesumweltamt konnte den Riss zunächst nicht bestätigen. "Bei uns ist keine Meldung eingegangen", sagte Karin Bernhardt zu TAG24. Allerdings bestehe auch keine Meldepflicht. Bestätigen konnte sie aber einen Riss Ende September, als ein Wolf im nur knapp fünf Kilometer entfernten Lichtenau ein Schaf tötete.

In der sogenannten Harte, einem großen Wald zwischen Oelsen, Liebenau, Fürstenwalde und Tschechien, wurde im Beobachtungsjahr 2022/23 "erstmalig ein Wolfspaar nachgewiesen", so Bernhardt weiter. In diesem Jahr ist das "bisher sehr unauffällige Rudel" um "ein Jährling und zwei Welpen" gewachsen.