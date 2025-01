In Sachsen wird es immer wärmer! Das hat schwerwiegende Folgen ...

Dresden - Frühe Blüten, späte Fröste, lange Trockenheit und viel zu nasse Monate - wettertechnisch bestimmten großen Gegensätze 2024. So könnte es weitergehen, meinen die Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) und dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Sie haben die Wetterdaten mit der Klimareferenzperiode 1961 bis 1990 verglichen.

Sowohl Hoch- als auch Niedrigwasser wird es künftig wohl häufiger geben, meinen die Experten. © dpa/Sebastian Kahnert

Mit +2,8 Grad war 2024 das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 in Sachsen. Der Erwärmungstrend der Vorjahre (2023: +2,3 Grad; 2022: +2,1 Grad) legte zu. Markante Monate stellten der Februar mit +6,7 Grad sowie der April mit Sommertagen und späten Nachtfrösten bis zu -7 Grad dar.

Die klimatische Wasserbilanz prägen extreme Schwankungen. Der Niederschlag fällt zunehmend ungleichmäßiger übers Jahr an. Grundwasser, Fließgewässer und Seen erleben dadurch in teils rascher Abfolge Höchst- und Niedrigstände.

Kritisch betrachten die Experten zudem sowohl die enorme Verdunstung als auch den massenhaften Ablauf von Wasser etwa nach Starkregen-Ereignissen.

Die Wasserwirtschaft (Bewirtschaftung von Talsperren, Bereitstellung von Trink- und Brauchwasser) wird als Folge dessen immer schwieriger.