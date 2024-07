Aufregung am Sachsenring: In diesem Hotel hat ein echter Hollywood-Star geschlafen!

Hohenstein-Ernstthal - Hollywood am Sachsenring? Nein, das war am letzten Wochenende kein Traum. Schauspieler Keanu Reeves (59) und seine Partnerin Alexandra Grant (51) statteten dem MotoGP einen Besuch ab. Beide übernachteten im Hotel "Drei Schwanen" in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau). Für Hotelchef Bernd Frank (62) ein besonderes Erlebnis.