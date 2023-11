Innovation made in Sachsen: Carbon-Labor in Boxberg!

Boxberg/Dresden - Noch mehr Spitzenforschung für die Lausitz: Wissenschaftler wollen Leichtbaustoffe aus Carbonfaser bezahlbar machen. Dafür entsteht in Boxberg (Kreis Görlitz) bis Ende 2026 für 62,3 Millionen Euro der Forschungscampus Carbon LabFactory.

Sachsens Regionalminister Thomas Schmidt (62, CDU) mit einer Carbonfaser-Rolle. Er ist überzeugt, dass die neue Carbon LabFactory in Boxberg (Kreis Görlitz) ein Forschungszentrum von europäischem Rang werden kann. © LausitzNews/Jens Kaczmarek

In der Karosserie des neuen BMW i3 ist der universal verwendbare Werkstoff schon verbaut. Knackpunkt: Noch ist Carbonfaser mit Kilopreisen zwischen 15 und 20 Euro für viele Anwendungen zu teuer.

"Das wollen wir ändern", sagte Lothar Kroll (64), Direktor des Instituts für Strukturleichtbau an der TU Chemnitz, am gestrigen Donnerstag bei der Vorstellung der Pläne in Boxberg.

Dazu entsteht im Ortsteil Kringelsdorf ab 2025 auf einer Fläche von 1,5 Hektar anstelle der alten Tagebauanlagen eine neue Forschungsinfrastruktur.

Vergleichbare Einrichtungen gibt es bislang nur in den USA und Australien, obwohl Carbonfaser absolutes Zukunftspotenzial hat. Wurden in den 70er-Jahren im Flugzeugbau noch 8 Prozent Carbonfaser eingesetzt, sind es heute bereits über 50 Prozent.