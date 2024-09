Interne Analyse aus Ministerium: 86 Brücken sind in Sachsen in ungenügendem Zustand

Sachsen - In welchem Zustand befinden sich Sachsens Brücken? Antworten auf diese jetzt heiß diskutierte Frage liefert eine interne Analyse aus dem Verkehrsministerium. Demnach befinden sich rund 90 Prozent der sächsischen Bundes- und Staatsstraßenbrücken in sehr gutem bis ausreichendem Zustand, so das Ministerium.

Die Analyse des Ministeriums zeigt nun: 86 Brücken im Verlauf von Bundes- und Staatsstraßen im Freistaat sind gegenwärtig in einem schlechteren Zustand als der eingestürzte Zug C der Dresdner Carolabrücke .

Die Agrabrücke in Leipzig ist marode, muss saniert werden. Grundsätzlich sind an allen Bauwerken laufend Erhaltungsmaßnahmen erforderlich, wobei Bedarf und Umfang der Maßnahmen im Kern vom Zustand des jeweiligen Bauwerkes abhängt. © picture alliance/dpa

Zu den Brückenbauwerken in "ungenügendem Bauwerkszustand" zählen unter anderem die Flutrinne in Glauchau (B 175), die S 95 in Radeberg (Gehwege) und die Brücke über die S 285 bei Groß Särchen, die Muldebrücke in Bad Düben (B 2), die Brücke über die Agra in Leipzig sowie das Stützbauwerk Lauterbach (Bad Lausick/S 49).

Gleiches gilt auch für die Brücke über die Gottleuba in Hartmannsbach (S 174) und die Brücke über die Polenz in Neustadt (S 159).

Der nötige Erhaltungsaufwand für die Brücken ist angesichts knapper Mittel kaum zu stemmen. Deshalb setzt man im LaSuV vielerorts auf die Begrenzung von Tonnagen und Verkehr, um die Brücken nicht zu sehr zu belasten.