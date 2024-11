Junge Frau in S-Bahn sexuell belästigt: Ihre Mitreisenden zeigen Zivil-Courage!

Borna - Aufmerksame Reisende haben eine 17-Jährige in der S-Bahn in der Nähe von Leipzig aus einer gefährlichen Lage befreit.

Die S-Bahn wurde in Neukieritzsch gestoppt, wo die Bundespolizei den übergriffigen Täter (19) in Empfang nahmen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Montagmittag in der S6 auf dem Weg nach Neukieritzsch.

In Borna stieg ein 19-jähriger Afghane in die Bahn und setzte sich neben eine 17-Jährige, die er dann unsittlich berührte.

Die Aktion blieb glücklicherweise nicht unbemerkt: Reisende informierten das Zugpersonal, die wiederum die Bundespolizei anriefen.

"Bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten blieb die S-Bahn in Neukieritzsch stehen. Kurze Zeit später nahmen diese den 19-Jährigen fest", so Polizei-Pressesprecher Jens Damrau.