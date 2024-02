Junges Gemüse vom knackigen Acker: Solidarische Landwirtschaft bei Anne & Phil

Laußig/Leipzig - Anne (40) und Phil Gäbler (48) möchten die Welt ein bisschen besser und grüner machen. In Kossa (Landkreis Nordsachsen) beackern sie ökologisch ein etwa 3000 Quadratmeter großes Feld am Rande des Dorfes. Auf die Wende in der Agrarpolitik warten sie nicht mehr. Ihr Hof "Knackiger Acker" wirtschaftet als "Solidarische Landwirtschaft" (SoLaWi).