Kamenzer ist leidenschaftlicher Tankstellen-Fan: Alte Zapfsäulen sind diesem Sammler heilig

Wenn Ulf Berger (55) in einer Scheune oder auf einem Trödelmarkt eine alte Zapfsäule aus den 1920er- oder 1930er-Jahren entdeckt, ist diese meist in einem jämmerlichen und erbarmungswürdigen Zustand: Die Bleche sind verrottet, der Lack ist ab, das Innenleben verrostet und ölverschmiert. Für Laien unvorstellbar, dass so eine Ruine zu neuem Leben erweckt werden kann.

Sie war als Nebenerwerb gedacht, denn damals rumpelten nur wenige Fahrzeuge über das Kamenzer Pflaster. Kunden mussten sich in der Schmiede melden, wenn sie am "Pumpständer" bedient werden wollten.

Berger suchte alte Fotos heraus und tauchte dabei tief in die Geschichte des Tankwesens ein. Und er recherchierte, in welchen Farbtönen die Shell-Tankstellen anno dazumal leuchteten.

Das Zählwerk einer unsanierten Säule. Auf den Friemler warten hunderte Arbeitsstunden. © Eric Münch

Natürlich sind bekannte Marken wie Aral, BP oder Standard-Oil dabei. Aber auch Zeugen längst vergangener Firmen wie Oelhag, Leuna oder Derop. Die Sammlung spiegelt inzwischen eine Vielfalt wider, die man nirgends sonst findet.



Diese Schätze lassen sich im Erdgeschoss der alten Schmiede bewundern. Dort wurde ein Tankstellenmuseum eingerichtet. Berger: "Zu den einzelnen Firmen habe ich auch viele Fotos, altes Werbematerial und Informationen zusammengetragen. Es ist nicht nur eine Ausstellung."

Wegen seiner Berufstätigkeit kann er keine permanenten Öffnungszeiten anbieten. Doch falls sich größere Personengruppen per Mail anmelden (info@tankstellenmuseum.de, 5 Euro pro Person), führt sie der Tankstellen-Freak gerne durch sein Reich.

Auch für die alte Tankstelle an der Bautzner Straße hat Ulf Berger inzwischen die baugleichen Zapfsäulen gefunden, an denen seine Großmutter damals die Kunden bediente. Für den Tag des offenen Denkmals vor vier Wochen brachte er nun die offizielle Denkmalschutzplakette an. Dass ihm die Stadt Kamenz einst Fördergeld für den Abriss der ersten Tankstelle der Stadt angeboten hatte, erwähnt er nur in einem Nebensatz.

Info: tankstellenmuseum.de.