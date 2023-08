Kampf gegen Kinderpornografie: Polizei durchsucht mehrere Objekte in Sachsen

Mittelsachsen/Erzgebirge - Im Kampf gegen Kinderpornografie hat die Polizei wieder Wohnungen durchsucht. Die Durchsuchungen fanden hauptsächlich in Mittelsachsen , aber auch im Erzgebirge statt.

"Hintergrund sind mehrere laufende, nicht im Zusammenhang stehende Ermittlungsverfahren wegen Verbreitung, Veröffentlichung, Erwerbs beziehungsweise Besitzes kinderpornographischer Inhalte", berichtet eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz und weiter heißt es in der Mitteilung:

Die Polizei nahm am Mittwoch insgesamt elf Objekte in Döbeln, Roßwein, Mittweida, Burgstädt, Geringswalde und Aue-Bad Schlema unter die Lupe.

Die sichergestellten Gegenstände sollen nun im Zuge der weiter andauernden Ermittlungen ausgewertet werden.

An den Durchsuchungen waren neben der Chemnitzer Kriminalpolizei auch Einsatzkräfte der sächsischen Bereitschaftspolizei beteiligt.

Die Polizei hat in den vergangenen Monaten immer wieder im Rahmen von Ermittlungen gegen Kinderpornografie Wohnungen durchsucht. So wurden Ende April sechs Wohnungen und ein Schrebergarten im Chemnitzer Stadtgebiet durchsucht, ebenso wie ein Objekt in Wolkenstein (Erzgebirgskreis). Der Verdacht richtete sich damals gegen zwei Jugendliche und fünf Männer (14 bis 63 Jahre).

Neben verschiedenen Speichermedien und Computertechnik stellte die Polizei auch mehrere Cannabispflanzen sicher, die in einer Wohnung auf dem Chemnitzer Kaßberg gefunden wurden.