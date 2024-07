Karls Erlebnisdorf hat große Pläne: Auf was sich Besucher jetzt freuen können!

Döbeln - Knapp drei Monate nach Eröffnung gibt es große Pläne bei Karls Erlebnisdorf Döbeln ( Mittelsachsen ). Geschäftsführer Robert Dahl (53) will das bestehende Dorf ausbauen und 2025 ein Hotel eröffnen.

Robert Dahl (53, l.) und Erdbär Karlchen freuen sich auf die Neuerungen. © Uwe Meinhold

"Die vielen Gäste nach der Eröffnung im März haben uns zum Handeln gezwungen", sagt Dahl (53). Mehr Besucher als erwartet kamen zum Dorf - ein Ansturm, für den es zu wenig Parkplätze gab. Die Folge: Staus bis auf die Bundesstraße. Eine weitere Kritik der Besucher: zu wenig Toiletten und Plätze zum Essen.

Hier hat der Unternehmer schon gehandelt, mehr Toiletten eingerichtet und 550 neue Parkplätze gebaut. Zudem läuft im Moment eine Machbarkeitsstudie, ob das Erlebnisdorf mit einer eigenen Haltestelle an den Bahnverkehr angeschlossen werden kann.

Des Weiteren werden im Haupthaus zwei Emporen eingezogen, auf denen Besucher Platz zum Essen finden. Dafür muss jedoch auch eine Sprinkleranlage eingebaut werden.

"Diese Bauarbeiten finden nachts statt", so Dahl. Um lange Schlangen an den Essensausgaben künftig zu vermeiden, sind zwei neue Restaurants in Planung - die "Pfannkuchen-Schmiede" und "Iss Wurst". Für die Fertigstellung gibt es noch keinen Termin.