Hättet Ihr ihn gekannt? Das ist Sachsens Botschafter in Berlin

Berlin - Er ist einer der wichtigsten Sachsen in Berlin , doch kennen werden ihn nur die wenigsten: Seit 2019 ist Conrad Clemens (41, CDU ) Sächsischer Botschafter, setzt sich in der Bundeshauptstadt für die Interessen des Freistaates ein. TAG24 erklärt er im Interview, was genau seine Aufgaben sind.

Clemens: Es gibt drei wesentliche Aufgaben: Die Gesetzgebungsprozesse des Bundesrates zu koordinieren, ein Schaufenster Sachsens in Berlin zu sein und sächsische Interessen in der Hauptstadt durchzusetzen. Dabei versuche ich immer, ein bisschen "Beute" mit nach Sachsen zubringen.

TAG24: Was sind Ihre Aufgaben als Sächsischer Botschafter in Berlin?

Deswegen ist es sehr wichtig, diese Brücke zu schlagen. Sei es in der Energie-, in der Migrationspolitik oder beim Thema Landwirtschaft. In der Hauptstadt erklären wir, was in Sachsen gerade los ist und in Sachsen erklären wir, was in Berlin gerade los ist.

TAG24: Herr Clemens, w as würde Sachsen ohne seine Landesvertretung in Berlin fehlen?

Clemens: Manchmal denke ich mir, dass wir unser Licht in Sachsen etwas zu sehr unter den Scheffel stellen. Und was das Geld anbetrifft, das kommt mehrfach zurück.

Natürlich gibt es diese Strukturen und wir sollten sie auch ansprechen. Aber eine Reduzierung darauf wird den Menschen im Freistaat nicht gerecht. Sachsen ist spitze in Deutschland bei Bildung, Wissenschaft, Wirtschaft, Handwerk und Kultur. Darauf können wir sehr stolz sein. Das zeigen wir in unserer Landesvertretung.

Clemens: Das ist eben auch die Aufgabe eines "Botschafters". Für das Land und die Menschen seiner Heimat zu werben. Sachsen wird auch in Berlin oft nur in Zusammenhang mit Rechtsextremismus gesehen.

Noch sitzt Conrad Clemens für Sachsen im Bundesrat. © Christian Kielmann

TAG24: Sie kandidieren in der Oberlausitz für einen Sitz im sächsischen Landtag. Sind Sie des Berliner Politik-Betriebes überdrüssig?

Clemens: Die Entscheidung ist in mir gereift, weil ich mir schon länger überlegt habe, was ich so in diesem Wahljahr mache. Bin ich in der Landesvertretung und eröffne eine Ausstellung, oder helfe in Sachsen mit, dass die sächsische Union gewinnt?

Da bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich mitmachen und kandidieren möchte. Und dann hat es sich gefügt, dass in dem Wahlkreis mit meinem größten emotionalen Bezug tatsächlich jemand gesucht wurde.

TAG24: Ihr Vater ist Pfarrer der Herrnhuter Kirchgemeinde. Ihre Eltern haben damals geschluckt, als sie mit 18 Jahren in die CDU eingetreten sind. Blicken sie heute etwas milder auf ihre Parteimitgliedschaft?

Clemens: Meine Eltern sind stolz, lesen jeden Artikel über mich und unterstützen mich sehr. Sie freuen sich auch sehr, dass ich wieder öfter in Herrnhut bin. Ihre Reaktion damals muss man aus ihrer Geschichte heraus verstehen. Das war natürlich schwer für sie. Weil sie Christen und nicht in der Partei waren, durften sie kein Abitur machen. Im Übrigen ist das für mich auch immer noch eine Erklärung, warum dieser Begriff Partei in Ostdeutschland nicht so sonderlich beliebt ist.